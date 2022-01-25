澳网/纳达尔5盘大战挺进4强 朝21座大满贯金杯迈进

（法新社墨尔本25日电） 西班牙名将纳达尔（Rafael Nadal）今天在澳洲网球公开赛8强赛，历经激烈的5盘大战后击败加拿大选手沙波瓦洛夫，离创纪录的21座大满贯男单金杯仅有2场比赛之遥。

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法新社报导，纳达尔为本届大会第6种子，在澳网拉佛球场（Rod Laver Arena）与第14种子沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）鏖战4小时8分钟，最终以6比3、6比4、4比6、3比6、6比3险胜。

这是纳达尔第7度晋级澳网4强，下一场比赛将面对义大利好手贝雷蒂尼（Matteo Berrettini）或法国名将蒙菲尔斯（Gael Monfils）。

纳达尔生涯已获20座大满贯男单金杯，与强敌世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）和瑞士名将费德瑞（Roger Federer）保有相同纪录。

乔科维奇因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗接种问题，已被迫遣返打道回府，而费德瑞则因伤未能参赛，因此纳达尔有望在本届澳网抢先刷新纪录。

纳达尔曾在2009年澳网摘冠，但他因为长期的脚伤问题而提早结束2021年赛季，之后又于12月感染COVID-19。

© 2022 AFP