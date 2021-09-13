澳门立法会选举 民主派脚跟进一步削弱

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（法新社澳门13日电） 根据澳门选管会初步开票结果，澳门立法会昨天选出新一届议员，但投票率只有42.38，比上届少14.8个百分点。由于多名候选人选前被取消参选资格，澳门民主派的空间再被压缩。

澳门与邻近的香港均为中国实施自治的特别行政区，但近年同遭来自北京中央政府加强直接管理。

选前澳门当局基于国安理由，撤销21名候选人资格，当中大多为民主派。

澳门立法会议员任期4年，昨天选出第7届议会。

今年7月，澳门立法会选举管理委员会取消（俗称DQ（disqualify）6组参选人的参选资格，当中包括民主昌澳门、学社前进和澳门进步协会，它们都被视为民主派。

这也是澳门主权于1999年转移以来，选管会首次针对民主派采取DQ。

澳门立法会选举共有33席，分为直选14席、功能界别间接选举12席、行政长官委任7席，昨天举行直选及间选。

根据选管会凌晨公布的当选名单，在直选的14张名单中，当选及得票较多的建制派团体有澳门民联协进会、同心协进会、新希望、澳粤同盟、群力促进会。

据公布，本届有32.3万人投票，投票率42.38%，较上届少了14.8%，废票超过2000张；这是澳门主权于1999转移以来，投票率最低的一次。

香港前年爆发「反修例」运动并出现本土及「港独」意识，北京方面完善选举制度及对香港公职人员宣誓作出解释，落实「爱国者治港」方针，把其视为「反中乱港」者剔出管治架构，澳门这次选举也是类似情况。

© 2021 AFP