濒临绝种北大西洋露脊鲸 鳕角湾现踪

（法新社麻州普罗文斯敦16日电） 经过在鳕角湾（Cape Cod Bay）好几小时搜寻，并历经几次误报后，水�S鸟号研究船（Research Vessel Shearwater）在4月一个万里无云的日子，发现3头北大西洋露脊鲸，其中包括一对母子。

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3名海洋生物学家迅速拍照、注记，以辨识并追踪它们的伤病，这是保育工作的一大重点。据信目前全世界约有336头北大西洋露脊鲸（North Atlantic right whale）。

北大西洋露脊鲸是目前世界上极危的哺乳类动物之一，虽然导致它们濒临绝种的捕鲸行为已被禁止，但因船只意外碰撞或被渔具纠缠，仍让它们面临威胁。

北大西洋露脊鲸身长可达60英尺，重量可逾70吨，是现存鲸鱼中第3大的。它们的寿命与人类相当，可活到上百岁。

尽管一些保护区的船速严格限制在10节，而且有关当局还有新的规定，限制浮标与海底捕蟹、抓龙虾装置间的绳索数量，但保育人士担心这仍不够。

气候变迁也使问题加剧，随着北大西洋水域变暖，北大西洋露脊鲸的主食━一种富含油脂的甲壳类动物，在从佛罗里达延伸到加拿大的栖息地里，变得越来越稀少。

© 2022 AFP