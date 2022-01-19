火山喷发掀海啸至少3死 东加派海军军舰救援

（法新社威灵顿18日电） 南太平洋岛国东加政府表示，上周大规模海底火山喷发掀起的15公尺海啸侵袭东加海岸，摧毁民宅、造成至少3人死亡。东加政府已展开疏散行动，派出海军军舰协助救灾。

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东加政府今天首度对15日灾难发表公开声明，称在「前所未见的灾难」中，有一座村庄完全遭摧毁，在散布东加群岛的其他聚落，只有几户民宅没倒。

东加政府在声明中说，至少有3人罹难，生还者挤在临时庇护所内避难。

洪加哈派海底火山（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）15日大规模喷发，东加政府今天说，「东加发生前所未见的灾难」，又说已派出救援团队前往重灾区疏散居民。

东加政府表示，火山喷发掀起「高达15公尺的海啸」，海啸袭击数座岛屿的西岸海岸。

有关当局前几天侦测到檬果岛（Mango）传出求救讯号，岛上村庄完全遭摧毁，而散布于东加群岛的其他村庄，只有少数几户民宅没有受损。

已证实罹难的3人是檬果岛一名65岁妇女、一名49岁男子与英国人葛洛佛（Angela Glover）。东加政府说，也传出有数人受伤。

东加派出海军军舰救援，载着医疗人员与水、食物、帐篷等紧急物资前往灾区。东加政府在声明中说：「疏散行动已展开。」

然而，由于连结东加与全球其余地区的海底电缆中断，东加的救援行动受阻，东加只能靠卫星电话与无线电与外岛联系。

纽西兰空军侦察机拍摄的照片显示，东加岛屿上方笼罩着厚厚的火山灰，污染饮用水供应。

东加也面临海外救援物资如何运抵的问题，码头受损、主要机场跑道覆盖火山灰，妨碍国际驰援。

© 2022 AFP