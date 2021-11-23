火山熔岩流抵大海 加纳利当局下禁足令避毒气

（法新社拉帕马岛22日电） 西班牙拉帕马岛（La Palma Island）一座火山日前喷发，由于汩汩流出的熔岩流抵大海，恐释放有毒气体，当局今天下令当地约3000居民维持留在屋内、避免外出。

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当地紧急应变机构在社群媒体推特（Twitter）表示，岩浆倾泻入海、向空中喷发大量白烟，「加纳利群岛火山应变计画」（Pevolca）对附近沿海城镇和村落居民「发布限制令」。

「加纳利群岛火山应变计画」补充表示，由于「可能释放有害健康的气体」，因而下达限制令。

「加纳利群岛火山应变计画」技术主管摩奎恩德（Miguel Angel Morcuende）在记者会上表示，这道命令影响「岛上约3000人」。

法新社报导，这是拉帕马岛南部的老峰火山（Cumbre Vieja）9月19日喷发、火山灰覆盖大片地区以来，熔岩流第3度抵达大西洋。

受火山灰影响，空中交通连续第3天遭打乱，往返拉帕马机场的班机今天全数取消。

地方当局也建议拉帕马岛首府圣克鲁斯拉帕马（Santa Cruz de La Palma）居民使用高效过滤的FFP2口罩，以保护自己免受火山喷发产生的二氧化物和硫磺影响。

人口约8.5万的拉帕马岛多数地区目前未受火山喷发影响，但熔岩流向大海途经西边部分地区则面临不确定的未来。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

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