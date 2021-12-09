火箭射穿篮网 豪取7连胜

（法新社洛杉矶8日电） 美国职篮NBA休士顿火箭今天以114比104分击败人手不足的布鲁克林篮网，也将火箭连胜纪录推进到7场。包括篮网输球在内，东区前三强篮网、公牛及密尔瓦基公鹿今天都尝败绩。

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火箭的高登（Eric Gordon）在第四节被罚出场前攻下21分，马修斯（Garrison Matthews）拿下19分，这是火箭自2019年11月8连胜以来首度的7连胜。

一月从火箭被交易到篮网的哈登（James Harden）是第二度回到老东家出赛，他为目前高居东区第一的篮网队贡献25分，篮网今天让联盟得分王杜兰特（Kevin Durant）和阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）轮休。

另外，克里夫兰骑士贾兰德（Darius Garland）斩获24分，新人莫布里（Evan Mobley）拿下16分、9篮板，帮助骑士以115比92分击败伤病连连的公牛。

骑士队以23分击败东区排名第二的芝加哥公牛，是本赛季最大的胜差。

公牛球员汤马斯（Matt Thomas）COVID-19检测呈现阳性反应后，成为队上第四个适用联盟COVID-19健康与安全协议的球员。

公牛教头唐纳文（Billy Donovan）表示，在这次的惨败后，队上可用的球员必须有更好的表现。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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