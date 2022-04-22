灰熊克服落后26分劣势 季后赛逆转灰狼2比1领先

（法新社明尼阿波利斯21日电） 美国职篮NBA灰熊今天最多落后26分，但靠贝恩、克拉克各获26分、20分及莫兰特的「大三元」上演大逆转戏码，以104比95赢球，在季后赛首轮以2比1领先灰狼。

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在NBA西区季后赛首轮，第2种子曼菲斯灰熊与第7种子明尼苏达灰狼打完两战后各获1胜，今天的第3战在灰狼主场进行。

作客的灰熊此役前5次出手全部落空，灰狼趁机拉出12比0开局。首节灰狼三分球命中率达5成71，整体投篮命中率5成42，都比灰熊好上一大截，并在罗素（D'Angelo Russell）10分、贝佛利（Patrick Beverley）8分的联手带领下，以39比21领先灰熊。

次节灰狼再打出8比0开局，一度领先达26分，但之后手感急冻，只再拿下4分。反观灰熊在贝恩（Desmond Bane）单节9分的带领下反扑，中场时以44比51将落后缩小到个位数差距。

易篮再战后，灰狼打出22比8的开局，猛烈攻势让他们以73比52一口气再将优势拉到20分以上，3节打完以83比67领先灰熊。

但第4节灰熊开局打出19比2的强势反击，以86比85在这场比赛首度取得领先。在双方88比88平手之际，灰熊靠克拉克（Brandon Clarke）两罚俱中再度领先，并在布鲁克斯（Dillon Brooks）砍进三分球后将领先拉开到两位数，最终凭藉末节37比12的猛攻大逆转，以9分之差带走胜利。

灰熊今天赢球，在7战4胜制系列赛中取得2比1的领先，两队将于23日（台湾时间24日）继续在灰狼主场进行系列赛第4战。

灰熊的贝恩此役攻下全场最高26分，板凳出发的克拉克攻下20分，莫兰特（Ja Morant）有16分、10篮板、10助攻的「大三元」演出，布鲁克斯与替补的琼斯（Tyus Jones）都拿下11分。

罗素攻下灰狼全队最高22分，爱德华兹（Anthony Edwards）拿下19分，贝佛利和替补的毕斯利（Malik Beasley）分别获得14分、11分，范德比（Jarred Vanderbilt）有10分、13篮板的「双十」成绩。

© 2022 AFP