灰熊再度上演逆转胜 4比2淘汰灰狼晋季后赛次轮

（法新社明尼苏达29日电） 美国职篮NBA曼菲斯灰熊后卫贝恩（Desmond Bane）今天砍下23分，率队再度在第4节尾声上演逆转戏码，终场以114比106击败地主明尼苏达灰狼。

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贝恩今天15投9中，并在第4节尾声飙进关键的超前三分球，助西区第2种子灰熊在季后赛首轮以4胜2败战绩胜出，5月1日起将在西区季后赛次轮对上金州勇士。

第3节打完，灰狼取得84比74领先，但后来灰熊一路急起直追，打出一波40比22攻势拉尾盘，最终逆转战局取得胜利。

贝恩命中一颗三分球，让灰熊在下半场首度取得领先，加上杰克森（Jaren Jackson Jr.）第4节得到12分，协助灰熊取得胜利。

灰熊少主莫兰特（Ja Morant）上半场手感欠佳，仅得4分，但今天仍缴出17分、11助攻与8篮板佳绩。

布鲁克斯（Dillon Brooks）挹注23分，杰克森贡献18分。克拉克（Brandon Clarke）攻下17分，琼斯（Tyus Jones）缴出10分。

灰狼方面，爱德华兹（Anthony Edwards）砍下全队最高30分，汤斯（Karl-Anthony Towns）贡献18分10篮板与4助攻，麦丹尼尔斯（Jaden McDaniels）挹注24分。

© 2022 AFP