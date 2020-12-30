灰熊新人王莫兰特 左脚踝2级扭伤缺席3至5周

广告 继续浏览后续

（法新社曼菲斯29日电） NBA灰熊今天表示，阵中获选上季年度最佳新人的莫兰特，因为左脚踝扭伤，预计缺阵3至5周。

美国职篮NBA曼菲斯灰熊在声明中说：「透过进一步的影像检视，发现脚踝2级扭伤，预计需要3至5周的时间复原。」

灰熊28日历经延长赛，在客场以116比111险胜布鲁克林篮网，此役篮网杜兰特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）没有出赛，丁威迪（Spencer Dinwiddie）因伤缺阵。

灰熊新星莫兰特（Ja Morant）在那场比赛的中场前2分多钟，飞身试图封组篮网前锋卢瓦乌-卡巴洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）的投篮，但莫兰特在落地时，不慎踩到卢瓦乌-卡巴洛特的脚而扭伤。

当下莫兰特痛苦地单脚跳到场外躺下，在球队人员检视后，被搀扶着坐上轮椅离开球场，之后他回到场边，脚上穿有固定作用的保护靴。

21岁的莫兰特，在灰熊本季前两场比赛，平均可获36分，他在推特（Twitter）上的发文看来十分正面，他放了一张自己在比赛中带着微笑的照片，并写下：「我知道这是上帝的安排，所以我微笑着。」

© 2020 AFP