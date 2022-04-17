炮火炸出酵母味 哈尔科夫志工餐厅面包喷飞

（法新社哈尔科夫16日电） 乌克兰第2大城哈尔科夫（Kharkiv）今天遭到俄罗斯轰炸后，空气中弥漫浓浓酵母味，一间志工餐厅被炸得面目全非，面包被喷飞到大街。

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现在这些面包都湿了，在消防灌救时被救火的水浸湿的，混在一堆奇怪又可怕的垃圾中，有落单的鞋子、隔壁服饰店焦黑的假人，还有一本「哈利波特」（Harry Potter）小说。

面包的气味和汽车烧毁的刺鼻味混杂在一起，连接道路的天桥被炸得支离破碎，乍看更像是台手风琴。轰炸威力太过惊人，一处公寓的阳台甚至被震波震到解体。

官员说，这场轰炸造成2死18伤，让俄军2月底入侵乌克兰以来的死亡人数继续攀升。

大受打击的伏拉索夫（Genadiy Vlasov）在街头闲晃，漫无目的地在塑胶与金属碎片中找着什么。他停在附近的车子没能幸免，已经面目全非。

炮火来袭当时，他正在厨房里做面包，准备免费发送给仍困在这座围城的居民们。

这位52岁志工告诉法新社：「很大的爆炸，一开始我们还不知道发生了什么事，直到墙开始摇晃，才知道得快逃了。」

哈尔科夫是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）3月底暂停对乌克兰首都基辅攻势后，重整军事行动锁定的其中一地。随着克里姆林宫加强对乌东攻势，炮火连天已是这座距俄国边界仅21公里城市近日的常态。

当局昨天表示，俄军轰炸哈尔科夫一处住宅区，造成10死与35伤。

经理卡明金（Dmytro Kamykin）在接近中午的11时30分进入这间志工餐厅。街上一辆车内，放满了平底锅、刀具等烘焙器材。

56岁的卡明金说：「3辆车载着志工前来，他们受了重伤，都在流血。」

脚底下，有条从砖块缝隙流出的水汇集成的小河流。卡明金叹息地说：「这附近有个年轻人死了，你看柏油上有血，我跑过去时他已经死了。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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