炮轰白俄罗斯逼客机迫降逮人 欧盟禁白俄客机进入领空

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（法新社布鲁塞尔24日电） 白俄罗斯当局强迫一架途经白俄的客机转降首都明斯克，逮捕机上一名异议记者后，欧盟领导人今天同意切断与白俄的空中联系。

白俄强人总统鲁卡申柯（Aleksander Lukashenko）政府昨天派出战斗机，强迫瑞恩航空（Ryanair）一架原定从希腊雅典飞往立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）的客机降落明斯克（Minsk），以抓捕26岁的反对派记者普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）和其女友萨佩加（Sofia Sapega），引发国际挞伐。

欧洲联盟（EU）领袖在布鲁塞尔召开会议，讨论收紧对白俄的制裁，最终同意禁止白俄各航空公司的飞机进入欧盟空域，并敦促总部位在欧盟的各家航空公司避开白俄领空。

欧盟也表示要对白俄当局采取进一步「目标性经济制裁」，将88名政权人士和7家企业增至主导镇压反对派行动的黑名单。

西方国家领袖指控白俄迫飞机转降之举形同劫持欧洲客机；明斯克当局则称他们是在因应炸弹威胁，以确保飞行安全。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）说：「这是可耻的行为，鲁卡申柯和他的政权必须了解这将带来严重后果。」

在欧盟祭出上述制裁前，部分国家与航空公司已宣布切断与白俄罗斯的空中联系。

伦敦当局说，已指示英国航班避免飞越白俄空域；乌克兰宣布要中止两国间的直飞航班，并避开白俄领空；而北欧航空（SAS）、德国汉莎航空（Lufthansa）和总部位于拉脱维亚的波罗的海航空（Air Baltic）也表示将避免进入白俄领空。

此外，柏林、伦敦和布鲁塞尔已传唤白俄大使，以升高对鲁卡申柯施压。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP