炮轰道奇20胜王牌 勇士MLB国联冠军赛听牌

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美国职棒大联盟MLB亚特兰大勇士昨天遭洛杉矶道奇逆转，错失3连胜「听牌」机会。盼乘胜追击一举扳平战局的道奇今天派出例行赛20胜3败、防御率2.96的尤瑞亚斯（Julio Urias）先发，勇士原订由伊诺亚（Huascar Ynoa）迎战，但他因肩膀不适，临时改采投手车轮战应急。

面对道奇强投尤瑞亚斯，勇士2局上半就靠罗沙里欧（Eddie Rosario）、杜瓦（Adam Duvall）各击出1发阳春全垒打，取得2比0领先。

3上弗利曼（Freddie Freeman）也开轰，皮德森（Joc Pederson）安打带有打点，勇士领先扩大为4比0。

杜瓦5上的高飞牺牲打让勇士进帐第5分，道奇则在5下靠波乐克（A.J. Pollock）的安打追回2分。

道奇6上没再让尤瑞亚斯续投，此役他先发5局，送出3次三振、2个保送，被击出3支全垒打在内的8支安打，丢掉5分都是自责分，最后承担败战。

9上勇士首名打者史万森（Dansby Swanson）敲出安打后盗上二垒，弗利曼此时击出带有打点的二垒安打，下一棒的阿比斯（Ozzie Albies）获保送，罗沙里欧在1出局后，挥出右外野方向3分炮，让勇士将领先扩大到9比2，最终就以7分之差赢球。

明天系列赛第5战将继续在道奇主场，勇士最快明天于客场拿下国联冠军并闯进世界大赛。

© 2021 AFP