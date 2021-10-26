炸弹气旋袭加州 近40万人断电

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气旋从太平洋来势汹汹，袭击旧金山（San Francisco）和奥克兰（Oakland），以及更北的俄勒冈州和华盛顿州；就连加拿大最西部的卑诗省也遭受波及，数以千计的人遭断电。

加州首府沙加缅度（Sacramento）在截至9月的6个月间毫无降雨，但这波气旋带来的降雨量达140毫米，打破自1880年以来的纪录。

太平洋瓦斯电力公司（PG&E）表示，自24日晚上风暴开始以来，已有近40万人因强风而断电。

照片显示，大雨淹没城镇，一些街道泡在齐腰深的水中。在加州北部一座小城罗斯（Ross），救援人员正努力移除被风吹倒的树木。

而在附近的城市圣拉斐尔（San Rafael），水位超过汽车轮胎的高度；更往南的马林市（Marin City），工作人员正努力将水重新导入下水道。

气象学家说，美国西部干燥地区难以吸收大雨，水只会破坏性地从地表冲刷，这个问题因先前延烧数以千计平方公里的巨大森林火灾而加剧。

科学家说，燃烧化石燃料引发的全球暖化加剧了这种干旱，也增加了各种形式的极端天气事件。随着风暴强度增加，当气压突然下降时，就会形成「炸弹气旋」。（译者：陈怡君）

© 2021 AFP