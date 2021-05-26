热带气旋侵袭印度东岸 150万人撤离至少2死

广告 继续浏览后续

（法新社印度迪卡26日电） 豪雨、狂风和巨浪今天横扫印度东岸地区，这是这个2019冠状病毒疾病（COVID-19）重灾区国家两周来第二次遭热带气旋侵袭，迫使150多万人撤离，当局宣布有两人死亡。

印度洋北部经常发生热带气旋，但许多科学家说，随着气候变迁使海洋变暖，暴风变得更加频繁和严重。

强烈热带气旋陶特（Tauktae）上周侵袭印度西部，是几十年来侵袭这个地区的最猛烈热带气旋，造成至少155人丧生，其中包括数十名钻油平台工人。

如今热带气旋雅思（Yass）迫使印度东岸奥里萨省（Odisha）和达姆拉省（Dhamra）的150多万人撤离。

甚至在热带气旋登陆前，巨浪就冲击沿海地区。这个气旋挟带暴雨和时速高达155公里的狂风，威力相当于2级飓风。

西孟加拉省（West Bengal）省长班纳吉（Mamata Banerjee）告诉媒体，境内大概有2万栋泥屋和临时避难所受损。

西孟加拉省加尔各答市（Kolkata）的机场关闭到今天晚上，停止航班起降。

警方说，有艘船昨天在奥里萨省的嘉佳特辛格普地区（Jagatsinghpur）海岸附近翻覆后，已经救起10人。印度海军表示，奇尔卡（Chilka）海军基地正在监控这个地区船只，并准备展开救援行动。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP