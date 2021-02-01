热带气旋安娜袭斐济引洪灾至少1死

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（法新社斐济苏瓦31日电） 热带气旋安娜今天侵袭太平洋岛国斐济，造成至少1人死亡，5人失踪。这是斐济一个月内第二度遭遇风灾。

风暴等级2级的热带气旋安娜（Cyclone Ana）挟带时速140公里的强风和暴雨，导致多地洪水泛滥。

国家灾害管理办公室（National Disaster Management Office）今天表示，洪水造成1名49岁男子溺死，4名渔夫与1名3岁男童失踪。

超过7600位民众涌入疏散中心，他们大部分是洪水淹没村庄的灾民。

媒体报导，失踪的3岁男童在陪爷爷检查卡在红树林的小船时消失。

国家灾难管理办公室主任索科（Vasiti Soko）表示，民众仍然忽视不要随意外出的警告。

索科说道：「我们身处风暴中心，全国各地洪水肆虐，却仍持续收到大人小孩在外头闲晃的消息。」

「民众要晓得若有事故发生，他们害自己和出动救援的斐济警方暴露于什么样的风险下。」

去年12月，达到最高级5级的强烈热带气旋雅萨（Cyclone Yasa）挟带时速345公里的阵风肆虐斐济，造成4人死亡，2万3000人流离失所。

© 2021 AFP