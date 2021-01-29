热带气旋艾洛伊兹侵袭非洲 增至21死

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（法新社莫三比克首都马布托28日电） 联合国（UN）今天表示，强大热带气旋艾洛伊兹（Eloise）上周自莫三比克登陆非洲后，造成非洲南部大片地区严重淹水，迄今已至少21人死亡，受灾人数达数十万人。

艾洛伊兹23日挟带风速高达每小时150公里的强风和暴雨，从莫三比克中部侵袭登陆。

艾洛伊兹猛烈袭击莫三比克的索法拉省（Sofala）后，减弱为热带低气压，并继续朝内陆国家辛巴威、波札那（Botswana）和南非北部前进。索法拉省2019年经历过2场夺命气旋，至今仍未完全复原。

联合国人道事务协调厅（UNOCHA）今天表示，目前已知至少21人丧命，其中莫三比克11死、史瓦帝尼（Eswatini）4死、辛巴威3死、南非2死。艾洛伊兹登陆非洲大陆前，也在行经印度洋岛国马达加斯加时造成1人死亡。

艾洛伊兹在非洲已影响27万多人，绝大多数在莫三比克，当地已有超过2万人流离失所，2万500栋民宅受损或被毁。

联合国人道事务协调厅在声明中警告：「由于多处出现淹水情况，爆发霍乱等水媒疾病的风险很高。」

声明并提到，有「数以万计公顷的农田」泡在水中，可能影响之后的收成，破坏区域粮食安全。光在莫三比克，就有17万7000多公顷的农田被淹没。

受灾区域本周还持续出现中度至强度的降雨。

© 2021 AFP