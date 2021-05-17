热带气旋陶特袭印度酿8死 西岸15万居民将撤离

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（法新社印度阿默达巴德16日电） 强烈气旋陶特（Tauktae）挟带强风暴雨袭击印度，已造成8人丧生；官员今天表示，西部古茶抵底省沿岸15万居民势将撤离家园。

受2019冠状病毒疾病（COVID-19）重击的印度，如今再遭天灾，陶特为印度本季第一个强大热带风暴。印度气象局（India Meteorological Department）表示，陶特沿印度西部海岸朝北行进，挟带着大雨、雷雨与强风扑向多个省分。

气象局预测陶特将于18日清晨登陆古茶拉底省（Gujarat）沿岸，风速每小时155公里至165公里，最强阵风时速185公里。

灾害管理当局今天表示，大豪雨与强风重击卡纳塔卡省（Karnataka），昨天有4人丧命。此外，数个城镇与村庄淹了水，造成财产损失。

旅游胜地果阿省（Goa）行政首长萨望特（Pramod Sawant）今天表示，省内有两人死亡；并说，电力供应已中断，约200栋房子毁损，树木被连根拔起，道路阻断。

地方媒体报导，在克勒拉省（Kerala）有两人丧生，另外，恐有23名渔民失踪。

古茶拉底省政府官员表示，省内沿海地区15万多人势将撤离；当地预定17日与18日施打疫苗作业将会暂停。

气象局发布警报，在古茶拉底省部分沿岸地区恐出现3米高的暴潮。

印度正与疫情搏斗，医疗系统濒于崩溃，医院病床、氧气与医药短缺。

人口13亿的印度今天通报，新增31万1170确诊病例，累计2470万人染疫。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP