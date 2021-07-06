热带风暴艾尔莎北移美国佛州 古巴疏散10万人

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（法新社哈瓦那5日电） 美国国家飓风中心表示，热带风暴艾尔莎（Elsa）今天挟强风豪雨北移，往佛罗里达岛礁前进。艾尔莎在古巴至少夺走3条人命、造成10万人疏散。

艾尔莎横扫加勒比地区造成灾损，夺走至少3条人命。低洼与沿岸地区已疏散超过10万人，古巴天气预报机构Insmet表示每小时风速达100公里。

不过佛罗里达州似乎能稍微喘息一下，天气预测修改艾尔莎可能的路径西移，表示并非如稍早前预期的直扑，而是偏击佛州西南岸。

而在佛州东岸的瑟夫赛德镇（Surfside），工人漏夜使用炸药移除日前倒塌的香普兰大厦南栋（Champlain Towers South）残余结构。在担心艾尔莎会带来更多破坏的情况下，加速拆除作业。

不过今天迈阿密达德郡郡长卡瓦（Daniella Levine Cava）告诉美国有线电视新闻网（CNN），依照目前艾尔莎的路径，官员认为有希望不必暂停搜救工作。

往北前进的艾尔莎，预期明天靠近佛州最南端的佛罗里达岛礁。

美国国家飓风中心（US National Hurricane Center）今晚8时更新消息，艾尔莎过去最大持续风速达每小时85公里，当它席卷古巴，接近哈瓦那时每小时风速21公里，预计今晚从古巴西部出海后还会持续增强。

© 2021 AFP