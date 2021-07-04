热带风暴艾尔莎掠过海地 逼近古巴

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（法新社海地太子港4日电） 热带风暴艾尔莎（Elsa）3日晚间掠过海地西南海岸外海，持续向牙买加和古巴东部进逼。气象预报警告，部分地区民众须小心防范大雨、暴洪与土石流。

据美国国家飓风中心（NHC），艾尔莎最大持续风速为每小时100公里，并以每小时27公里左右的速度向西北方移动。

海地民防保护局（Civil Protection Agency）局长钱德勒（Jerry Chandler）指出：「出现非常强的阵风和小雨，但目前尚无任何灾情。」

国家飓风中心在格林威治时间（GMT）4日凌晨3时（台湾时间4日上午11时）发布的更新预报中说，艾尔莎的强度应不会在一夜间改变，但4日下午接近古巴中南部海岸时，「可能略微增强」。

NHC预报人员警告，伊斯班尼奥拉岛（Hispaniola Island）南部与牙买加部分地区将出现100至200毫米的降雨量，某些地区降雨量可达380毫米，「可能引发零星暴洪与土石流」。

预计4日至5日间，艾尔莎将为古巴带来130至250毫米的降雨，部分地区的降雨量也可能达到380毫米，造成暴洪与土石流。

艾尔莎是本季大西洋的第一个飓风，它2日形成时是一级飓风，3日下午减弱为热带风暴。

© 2021 AFP