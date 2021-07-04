热带风暴艾尔莎逼近 佛州崩塌大楼拟加速拆除

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（法新社佛州瑟夫赛德3日电） 美国佛罗里达州迈阿密近郊一栋滨海公寓大楼日前坍塌，官员今天表示搜救人员又发现2具遗体，罹难人数攀升至24人，当局矢言要在热带风暴艾尔莎（Elsa）来袭前清除大楼残余结构。

瑟夫赛德镇（Surfside）滨海公寓香普兰大厦南栋（Champlain Towers South）屋龄40年，6月24日凌晨突然坍塌，至今已9天过去，迈阿密戴德郡（Miami-Dade County）郡长莱文-卡瓦（Daniella Levine Cava）表示，有124人仍名列失踪名单，寻获任何生还者的希望正在快速消减。

随着强度略弱于飓风的热带风暴艾尔莎向北穿过加勒比海地区，现在又扑向佛州，当局正在计划加快脚步拆除大楼剩余结构体。

当局为现场数以百计搜救人员的安危感到担忧。

佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）今天向媒体表示，拆除作业可以在艾尔莎到来之前完成，时间点可能落在6日。

此外，迈阿密戴德郡消防局长康明斯基（Alan Cominsky）指出，其中一组搜救人员中已经出现几例2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例，该小组已经解散，也已备妥任何人员感染时接受隔离的措施。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP