热情森巴舞表演震撼保守社会 沙乌地当局展开调查

（法新社利雅德9日电） 沙乌地阿拉伯当局在上周的一场嘉年华表演落幕后，对主办单位展开调查。因为部分保守人士抗议，来自外国的森巴舞女性舞者衣着太过暴露。

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过去一周里，社群媒体上的影片显示，在沙乌地西南部的吉赞（Jazan），3名森巴舞者在街头热舞。这些参加吉赞冬季狂欢节（Jazan Winter Festival）的舞者身上以象徵巴西传统的彩色羽毛装饰，她们的腿部、手臂和腹部则裸露在外。

事实上，与里约热内卢（Rio de Janeiro）的嘉年华表演相较，吉赞舞者的服装已经较为保守。

沙乌地国营的El-Ekhbariya电视台也转播了表演画面，但舞者的造型遭到模糊化处理。

在沙乌地社群媒体上，许多人对表演内容表示愤怒，甚至要求惩罚活动主办方；但也有人认为，舞者的服装并无不当或过分之处。

面对保守派的强烈反弹声浪，吉赞省省长纳赛尔（Prince Mohammed bin Nasser）8日稍早下令针对表演进行调查，并宣示将「采取必要措施，避免一切不当行为」。

在沙乌地，公共场合中多数当地女性仍会穿着传统的斗篷式长袍。

沙乌地阿拉伯有2/3的人口不到30岁。在过去5年中，该国一直在推出各种娱乐活动和运动赛事，包括音乐会、电影，以及一级方程式大奖赛（Formula One Grand Prix）。

尽管上述举措一直遭到保守强硬派的反对，但这是沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）一项广泛倡议的一部分。该倡议旨在推动社会改革和经济多样化。

批评人士和人权组织表示，沙乌地正透过盛大的体育和娱乐活动，粉饰其糟糕的人权纪录，包括当局涉嫌于2018年谋杀并肢解华盛顿邮报记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）。（译者：施施/核稿：陈政一）

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