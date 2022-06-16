热浪侵袭西班牙 野火持续肆虐

（法新社马德里16日电） 西班牙紧急救难当局今天试图控制多起野火，境内仍然受到异常热浪的影响，气温高达摄氏43度。

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最令人震惊的大火发生在加泰隆尼亚地区（Catalonia）的巴尔多马尔（Baldomar）附近，加泰隆尼亚政府说，大火已经摧毁500公顷森林，但可能会蔓延到2万多公顷。

目前还没有人被撤离，但加泰隆尼亚当局已经封锁几处住宅区作为预防措施。

巴尔多马尔所在的雷里达省（Lerida），今天的气温来到摄氏41度。

加泰隆尼亚当局说，另外两场野火今天上午在雷里达省和塔拉戈纳省（Tarragona）肆虐，已经烧毁近300公顷的土地。

还有野火正在西班牙中部萨摩拉（Zamora）的库莱布拉山脉（Sierra de la Culebra）燃烧。

地区紧急服务部门说，北部纳瓦拉省（Navarra）消防员昨天晚上控制住两起森林大火。

持续6天的热浪发生在西班牙这个时候相当罕见，西班牙国家气象局（AEMET）表示，热浪影响整个国家，预计将持续到18日。

西班牙甫记录到21世纪初以来最热的5月，且在不到一年内发生4次极端气温事件。

在西班牙邻国葡萄牙，上个月则是1931年以来最热的5月。

© 2022 AFP