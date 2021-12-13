热火只剩9人可打 总教练疑防疫政策过严

（法新社洛杉矶12日电） 在美国职篮NBA因应COVID-19的规范下，迈阿密热火只剩9人可出赛，总教练史普斯塔今天对此提出质疑，盼让已完整接种疫苗且无症状，但筛检结果呈阳性反应的球员，只需比照得流感的选手处理。

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史普斯塔（Erik Spoelstra）说：「每个人都打了COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗和追加剂了不是吗？为什么他们不能出赛的时间，比那些得流感的人还长？」

在史普斯塔发难前，热火的马丁（Caleb Martin）才因为筛检呈阳性反应，触发联盟相关条例的规范而无法上场，这也意味热火队上其他成员不得不接受更多筛检。

史普斯塔表示，由于绝大多数NBA球员已接种疫苗，也打了追加剂并接受筛检，现在的风险与去年相较已降至最小，他担心接下来有4场客场比赛的热火，可能因为相关规范失去更多球员。

热火昨天以118比92击败同样人手短缺的芝加哥公牛，公牛因触发相关规定而无法出赛的人数多达7人。

体育电视频道ESPN今天报导，又有两名公牛球员因触发相关规范无法出赛，让公牛14日对上底特律活塞的比赛将只有9人可以上场，只比联盟规定的下限多1人。

随着天气变冷，加上具高度传染力的变异病毒株Omicron现踪，美国正设法因应潜在染疫数激增的情况。美国迄今已有5000万人确诊，超过79万7000人染疫病逝。

在热火主场所在的佛州，染疫病殁人数已达6万2000人。

© 2021 AFP