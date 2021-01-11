热火因疫情凑不到8人 对塞尔蒂克之战延期

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（法新社波士顿10日电） 迈阿密热火在美国职篮NBA的防疫规定下，参赛人数不足8人，因此今天对上波士顿塞尔蒂克的比赛延期。

NBA在声明中说：「由于热火队内正追踪接触史，此队凑不到联盟规定的最低比赛人数8人，无法进行今晚对上塞尔蒂克的比赛。」

热火今天下午的伤兵名单载明，布莱德雷（Avery Bradley）因为健康暨安全的规定无法参赛。运动新闻网站「运动员」（The Athletic）报导指出，有一名热火球员的2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检结果为不确定。

NBA进一步采取有关接触史追踪的措施后，认为有暴露在病毒风险的球员，人数已经多到足以将这场比赛延期。

塞尔蒂克早已表示，队上筛检结果呈阳性反应或不确定者，或暴露在病毒风险中的球员一共有7人，但会有最低限度的8人能够上场比赛。

那7人分别是塔特姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、葛林（Javonte Green）、欧杰雷伊（Semi Ojeleye）、葛兰特．威廉斯（Grant Williams ）、罗伯特．威廉斯（Robert Williams）、汤普森（Tristan Thompson）。

这是NBA本季第2场因为防疫规定而延期的比赛。

NBA开打的第1周，休士顿火箭就因为追踪接触史的措施及伤兵问题，让能出赛的球员少于8人，因此与奥克拉荷马雷霆的比赛被迫延期。

塞尔蒂克本月6日才到客场挑战热火，在那之后，塞尔蒂克阵中的头号得分好手塔特姆，和全队阻攻最多的罗伯特．威廉斯的2019冠状病毒疾病筛检结果，据报都呈阳性反应。

© 2021 AFP