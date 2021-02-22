焦油污染以色列海滩 当局展开大规模清污

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（法新社以色列瀚柏尼21日电） 以色列沿地中海侧海滩遭到焦油污染，当局提醒民众暂时不要前往海边戏水，并出动数以千计的工作人员与志工协助清理工作。

以色列整个沿地中海的海岸线，15与16日在强风及罕见巨浪作用下，造成北起黎巴嫩以南的罗希哈尼克拉（Rosh Hanikra），南至加萨（Gaza）以北的阿什克隆（Ashkelon）之间，长达160公里的海滩，遭到数以吨计的焦油污染。

根据英国广播公司（BBC）报导，以色列政府提醒民众避免前往海边。

当局在联合声明中表示，民众在另行通知之前，不要到海边戏水从事休闲活动，并说「暴露在焦油下可能会危及社会大众的健康」。

根据环保部的推测，导致许多海洋生物丧命的焦油，显然是某艘船只外漏的「数十至数百吨」原油所造成，数以千计的志工以及当局向军方借调的士兵，正全力展开大规模清污行动。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天前往南部阿什杜德（Ashdod）市一处海滩视察。他说，政府明天将拨款支援清理工作。

陪同尼坦雅胡视察的环保部长加姆里尔（Gila Gamliel）表示，清理作业将耗费数以千万计的谢克（以色列币），还说一旦找到漏油的船只将会提告。

强风巨浪不但把焦油冲上岸，连体积庞大的鲸鱼也被海水带到岸上。

南部阿什克隆市附近的尼萨尼（Nitzanim）海滩，18日发现一头体长近17公尺的长须鲸尸体。

以色列自然公园管理局（The Nature and Parks Authority）表示，从鲸鱼尸体腐烂的情况来看，死亡时间大约在两周前，也就是说鲸鱼的死，可能与焦油污染没有关系。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP