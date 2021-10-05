煤炭价格上涨又碰雨季 印度面临缺电危机

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（法新社新德里5日电） 印度能源部长在今天刊出的报导中表示，由于煤炭短缺以及COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情后需求暴增，印度未来几个月可能面临能源供应问题。

中国和欧洲国家也面临能源危机，影响全球供应链并导致价格飙涨。

印度能源部长辛赫（R. K. Singh）接受「印度快报」（Indian Express）访问说：「通常需求在10月下半月会开始下降…当（天气）开始转凉。但现在情况很不明朗。」他表示，电力需求「相当庞大」。

他表示：「需求不会下降，而是会上升…我们新增了2820万名消费者，大多来自中低或更贫穷阶层，他们正开始购入电扇、电灯和电视机等。」

印度的燃煤发电厂在9月底平均只有4天燃料库存，是近年来最低。超过半数发电厂目前都处于停电警报状态，政府正考虑让闲置发电厂恢复运作。

印度发电量将近7成来自燃烧煤炭发电，而其中3/4煤炭在国内开采。

国营印度煤炭公司（Coal India）负责提供印度绝大多数所需燃料，为了确保充足煤炭已经进入「备战状态」。

除了疫情后需求上升，雪上加霜的是印度最近正逢雨季，导致矿区被淹没、运输受影响。这使得发电厂等煤炭买家的成本急遽上涨，而向海外购买煤炭同样价格不菲，因为国际煤价同样飙高。

印度信评机构Crisil的基础设施谘询主任马斯特（Pranav Master）告诉彭博（Bloomberg News）：「直到供应完全稳定前，部分地区可能会碰到电力中断，其他地区可能面临电价上涨。」

他说：「因为进口煤炭价格飙涨，使用国内煤炭的发电厂必须扛起重担。等到降雨趋缓，状况预料将会好转。」

© 2021 AFP