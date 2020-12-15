煤炭外销传遭中封杀 澳洲：肯定违反WTO规则

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（法新社雪梨15日电） 澳洲对据称中国将禁止澳洲煤炭销往中国予以谴责，称此举已违反世贸组织规则，但也象徵两国争端日益恶化再添最新讯号。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）表示，中国政府迄未证实官媒性质的环球时报相关报导。

环球时报英文版12月13日晚间报导，中国国家发改委在与10家主要电力企业的会议上表示，为稳定国内煤价，中国将战略性地减少高价煤炭的购买。在此情况下，价格较为高昂的澳洲煤炭在中国市场的竞争中将陷入劣势。如果100%失去中国市场，这对澳洲煤炭业来说，是一个严重的打击。

莫里森说：「若属实，那显已违反世贸组织规则，也明显违反彼此的自由贸易协议，因此我们会希望事态并非如此。」尽管据说两国间的部长级接触已不存在，莫里森仍表示澳洲正寻求确认消息。

尽管中澳间的争端表面上都被称为技术性问题，但澳洲许多人相信，中国拿澳洲货品开刀，是在报复澳洲力阻中国于自家后院南太平洋拓展影响力。

若煤炭也遭禁，将是继葡萄酒、木材、大麦、牛肉、羊肉和龙虾等之后又一遭中国打击的澳洲产品。

澳洲每年煤炭出口总值达130亿澳元（约新台币2753亿元），其中40亿澳元（约新台币847亿元）是销往中国。澳洲专营煤炭出口的相关类股股价今天也应声暴跌，跌幅在9%到12%之间。

© 2020 AFP