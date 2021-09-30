熊出没装死行不通 日本岩手县用摇滚乐教民众自保

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（法新社东京30日电） 许多人遇到熊可能会想靠装死保命，但当它们进入人类村庄时恐会发狂攻击。为保民众安全，日本岩手县政府出奇招，委托摇滚乐手编写歌曲，传授熊出没时的自保之道。

日本北部乡村频传熊出没，岩手县政府用新颖手法应对，请两名60多岁当地摇滚乐手编写、表演宣导歌曲，告诉民众遇到熊时该如何反应，例如「永远别转身逃跑」以及「装死行不通」。

这首歌以尖锐吉他声和重击鼓声为背景乐，并由「所以你觉得小熊很可爱？」歌词拉开序幕，接续唱着，「丢掉那幼稚的想法！那只幼熊附近有母熊，它会突然攻击你！吼，吼，吼，吼，吼，吼─它会突然攻击你」！

69岁的歌手田口友善（Yuuzen Taguchi）说，有一次他在田野边遇到熊时，歌曲提及的建议给予他莫大帮助。

他告诉法新社：「当一头熊出现在你眼前时，那是很吓人的，你会想逃跑，但我祖父母多年前告诉我，若你遇见熊，不要转身，而要慢慢后退，我从小就被教导与熊共存的乡野知识。」

岩手县去年有超过3300次目击熊出没事件，2017年只有700次。这首歌将在当地路边购物中心播放至10月31日，当局盼能藉此教导居民如何自保。

61岁的歌曲作者登堂馥（Kaoru Toudou，音译）说，他原本写的是蓝调歌曲，但已在乐团打滚50年的田口友善于歌曲中加入嚎叫声，为歌曲注入快节奏摇滚元素。

登堂馥表示：「据说熊是胆小的动物，所以我想如果一头熊在外面听到这首歌，应该会跑走吧，那就是摇滚的力量。」

© 2021 AFP