熊熊野火肆虐美加西部 高温与干旱加剧火势

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（法新社洛杉矶14日电） 多个起火点如燎原之势肆虐美西与加拿大西部地区，加上窜升的高温与干旱助长火势，当地超过百万英亩的土地今天陷入火海，并且看不出火势有趋缓的迹象。

当地官员指出，由于数处大火持续延烧，加州大片地区进入红色警戒。其中，「河流大火」（River Fire ）仍无法获得控制，烈火窜烧逼近优胜美地国家公园（Yosemite National Park）。

消防队员也担忧「迪克西山火」（Dixie Fire）的蔓延，目前大火继续向北延烧。

去年的野火燎原是加州当代史上最严重的一次，不过今年可能就要打破去年的纪录。

邻近的俄勒冈州则是灾情最惨重，因天干物燥加上强风推波助澜，境内的「靴统山火」（Bootleg Fire）已吞噬超过21万2758英亩（约8万6000公顷）土地，相当于12万座足球场，当地许多居民被迫疏散。

当地有关部门说，加拿大西部边境的森林大火也是烧不停，加国西部近来正遭逢前所未见的热浪来袭，过去两天新增至少35个起火点。

气象预报员说，专家相信，由于地球暖化造成热浪加剧，预计未来几天之内气温仍旧居高不下。（译者：曹宇帆/核稿：严思祺）

© 2021 AFP