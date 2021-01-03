爱在疫情蔓延时 义大利男护理师向女友求婚成功

广告 继续浏览后续

（法新社罗马2日电） 义大利南部一名男护理师着全套防护服，在衣服上写下文字求婚，照片发表在脸书后获女友同意，贴文大受网友欢迎。看来即使在Covid-19疫情肆虐期间，真爱在义大利仍能找到出路。

庞詹特（Giuseppe Pungente）在普利亚（Puglia）的奥斯杜尼医院（Ostuni Hospital）工作，照片中他从头到脚被防护衣包住、站在呼吸病房走道背对镜头，背上写着：「卡梅莉（Carmeli），你愿意嫁给我吗？」下一行写着「愿意」和「不愿意」。

两天下来，庞詹特这则脸书（Facebook）新年贴文收到500多个赞。他在文中写道，自己是一名得过2019冠状病毒疾病（Covid-19）的护理师，如今又身处「与病毒抗战前线」。

他说：「我逐渐产生一个想法：真正的人生是由简单的小事构成，…例如好友、出生家庭和未来的家庭，也就是和你卡门・品托（Carmen Pinto）组成的家庭。」

在庞詹特贴文下方的16则回文当中，其中一则是品托用大写回答「愿意」，后面接着7个爱心表情符号。

义大利「共和报」（La Repubblica）报导，庞詹特曾在去年3月疫情刚爆发时染病，他已在近日接种疫苗。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP