爱尔兰总理警告勿让北爱局势恶化

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（法新社贝尔法斯特10日电） 英国的北爱尔兰一周来暴动频传，让人担心其脆弱和平岌岌可危之际，邻国爱尔兰总理马丁（Michael Martin）今天警告勿让北爱局势恶化，重陷宗派冲突。

警方今天并未针对北爱首府贝尔法斯特（Belfast）的骚乱发布声明，街头似乎也恢复平静。亲英统一派与爱尔兰民族主义派一周来频传暴动，是近年来暴力情事持续最久的一次。

警方表示，昨天员警在统一派区域遭人丢掷汽油弹与石块，14名员警挂彩，还有一辆车「遭到劫持纵火之后推向警方封锁线，共计最近的不平静已让员警总受伤人数攀升到88人。

此外，昨天警方也在北部城镇科蓝（Coleraine）和40名民众发生冲突，在贝尔发斯特北郊的纽敦阿比（Newtownabbey），也有一人被控「在可疑环境持有汽油弹」。

今天是「耶稣受难节协议」（Good Friday Agreement）23周年，1998年签订的这项协议，结束了北爱针对英国统治而起的长达30年、夺走3500条人命的宗派冲突。

马丁今天表示：「为了签署协议的世代以及未来的世代，我们不能重新陷入那个宗派谋杀以及政治分歧的黑暗地方。」

「我们负责政治领导的人特别有责任向前迈进，扮演好我们的角色，确保这件事不能发生。」

© 2021 AFP