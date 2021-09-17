爱达荷州疫苗覆盖全美吊车尾 限量供应医疗资源

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（法新社华盛顿16日电） 美国COVID-19疫苗接种覆盖率最低的爱达荷州今天宣布，现对州内医疗照护资源实施限量供应，若染疫病患可能无法治愈，将不予戴上呼吸器。

爱达荷州卫生局表示，相关措施已经生效实施，因为感染Covid-19（2019冠状病毒疾病）要求住院的病患大量增加，已让医院现有资源「耗尽」。

爱达荷州卫生局长杰皮森（Dave Jeppesen）声明表示：「情况很紧急。」

杰皮森说：「在我们医院中，已没有足够资源让病患接受充分治疗，无论是染疫或是心脏病患者 ，甚至车祸伤患都是如此。」他呼吁州民去打疫苗。

卫生局声明解释，在分配医疗资源指导原则下，病患入院后可能会发现没有病床可用，或必须在像是会议室改装的病房中接受治疗。

此外，「有望治愈和复原较快的病患，可能比康复无望的病患更早接受治疗，或使用呼吸器。」

根据Covid Act Now追踪网站，爱达荷州近180万人口中仅46%接种过1剂或更多剂Covid-19疫苗，覆盖率在全美53个州与自治区中吊车尾。目前全美已有63%人民施打过疫苗，以波多黎各77%名列前茅。

目前爱达荷州有630多人因感染Covid-19住院，相较7月初约90人；目前每天约有20人病亡，人数相当于去年12月疫情最糟时期，且数字可能会进一步攀升。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP