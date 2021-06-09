爵士双星攻守加持 季后赛次轮旗开得胜

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（法新社盐湖城8日电） 美国职篮NBA季后赛次轮，犹他爵士今天靠密契尔攻下45分，加上戈贝尔成功封阻对手在三分线外可能扳平比数的出手，终场112比109险胜洛杉矶快艇，在系列赛拔得头筹。

西区头号种子爵士与第4种子快艇系列赛首战，两队一路纠缠，直到比赛时间剩下最后1秒，胜负才得以决定。

今天两队系列赛首战，快艇首节在肯纳德（Luke Kennard）三分球3投全进攻下9分、莫里斯（Marcus Morris Sr.）4投3中获得6分的联手带领下，25比18领先爵士7分。

次节快艇在巴图姆（Nicolas Batum）砍进三分球后，一度以46比32将领先拉开到14分差距。上半场快艇得分多点开花，上场过的11人中，有10人有得分纪录，且整体投篮命中率4成63优于爵士的3成27，三分球命中率4成55也比爵士的2成69好，因此半场打完，快艇以60 比47将领先拉开到两位数。

爵士下半场手感回温，在第3节打出一波25比11攻势，并在欧尼尔（Royce O'Neale）跳投得手后，快艇以72比71超前。之后双方开始拉锯，爵士这节靠密契尔（Donovan Mitchell）独得16分，拉出单节32比19的攻势，打完3节后以79比79扳平战局。

末节在鲍格达诺维奇（Bojan Bogdanovic）砍进三分球后，爵士拉出24比14攻势，一度以103比93取得两位数的10分领先，但乔治（Paul George）第4节结束前38.4秒砍进一记三分球，让爵士领先剩下3分，不过莫里斯终场前1秒尝试在三分线外出手，被戈贝尔（Rudy Gobert）成功封阻，最终爵士就以3分之差气走快艇。

爵士此役除密契尔轰下45分，鲍格达诺维奇、替补的克拉克森（Jordan Clarkson）都攻下18分，戈贝尔有10分12篮板的双十成绩，欧尼尔虽只拿8分，但抓下11个篮板。

雷纳德（Kawhi Leonard）这场比赛攻下快艇全队最高23分，乔治有20分11篮板的双十进帐，替补的肯纳德、祖巴茨（Ivica Zubac）分别有18分、11分进帐。

© 2021 AFP