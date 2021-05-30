爵士阻攻王伊顿命丧路边 享寿64岁

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（法新社洛杉矶29日电） 美国职篮NBA犹他爵传奇中锋伊顿昨晚骑自行车时，被发现倒卧路边，送医不治，享寿64岁。他在NBA奋战11季，保有单季456次阻攻、生涯平均3.5次阻攻纪录，现仍无人可及。

身高224公分的伊顿（Mark Eaton）在1982年NBA选秀会第4轮、第72顺位被爵士选中，在NBA的11个球季都于爵士度过，生涯曾两度拿下年度最佳防守球员、4次年度阻攻王的他，是爵士在80年代知名的禁区门神。

伊顿在NBA 11个球季留下场均6分、7.9篮板、3.5阻攻的成绩，尽管在进攻端表现不算特别出色，但仍靠着优异的防守功力与爵士双老史塔克顿（John Stockton）、马龙（Karl Malone）联手，助爵士屡屡闯进季后赛，可惜未曾见证爵士夺冠。

在1989年首度入选全明星赛后，伊顿球员生涯后段因为膝伤与背伤数据出现明显下滑，并且在1992-93年赛季结束后宣布高挂球鞋，11个赛季的职业球员生涯划下句点，而他的53号球衣也被爵士退役。

伊顿生涯共累积3064次阻攻，在NBA史上仅次于欧拉朱万（Hakeem Olajuwon）、穆汤波（Dikembe Mutombo）、贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）3名名人堂中锋，他曾在1984-85赛季缔造单季456次阻攻、场均5.6次阻攻，加上生涯平均3.5次阻攻等3大联盟纪录，至今仍无人可破。

伊顿与爵士现任禁区门神戈贝尔（Rudy Gobert）保持着亦师亦友的关系，在得知伊顿的死讯后，戈贝尔也透过个人社群网站缅怀伊顿，「致我最棒的导师与好友伊顿，你是一位善良且伟大的人，很感激这些年来你出现在我的人生中，我会怀念那些我们之间的谈话，也知道你会一直看着我。」

© 2021 AFP