父亲证实梅西将落脚法甲巴黎圣杰曼

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（法新社巴黎10日电） 足球巨星梅西（Lionel Messi）今天抵达巴塞隆纳机场，准备搭机前往巴黎，似乎要去签署与法甲巴黎圣杰曼（PSG）的转会协议。他父亲向西班牙媒体证实，梅西将落脚圣杰曼。

34岁的梅西和妻子与3名孩子在当地时间下午1时30 分之前抵达普拉特机场（El Prat）。他的父亲，同时也是他的经纪人老梅西（Jorge Messi）比他早一步抵达。

老梅西向西班牙媒体证实，梅西将加入圣杰曼。媒体在机场询问他，梅西是否将在今天稍晚与圣杰曼签约，老梅西回答： 「是的。」

梅西在8日记者会上流泪告别西甲巴塞隆纳（FC Barcelona，简称巴萨），当时表示将入圣杰曼只是个「可能性」。

媒体询问老梅西，梅西对于要离开巴萨难不难过，老梅西回答：「你难道没看到他（流泪）吗？」

被问到究竟谁要为梅西离开巴萨负责，他则说：「去问球队。」

梅西离开巴萨后，圣杰曼过去几天一直试图敲定协议。

法国球迷从昨天开始聚集在圣杰曼主场巴黎王子公园体育场（Parc des Princes）外围，以及巴黎北方的勒布尔热机场（Le Bourget），期盼一睹梅西风采。

法国体育日报「团队报」（L'Equipe）今天的头版标题似乎代表了巴黎的气氛：「迫不及待」。内文则描述，对球迷而言，等待的时间真是漫长。

西班牙昨晚的报导则是巴萨「最后出价」，试图留下梅西。

但事实上，梅西与圣杰曼的协议就差临门一脚。

卡达体育投资集团（Qatar Sports Investments, QSI）拥有的圣杰曼准备要将这位6次金球奖（Ballon d'Or）得主纳入麾下，加入内马尔（Neymar）和姆巴佩（Kylian Mbappe）的豪华阵容。

寻求欧洲冠军联赛冠军的圣杰曼认为，梅西就是拼图里缺失的一角。

而梅西可能到来的消息，也让圣杰曼的社群媒体帐号从6日起涨了120万追随者。

圣杰曼新聘的门将多纳鲁马（Gianluigi Donnarumma）昨天在巴黎旅馆外接受媒体访问时说：「如果他来巴黎，我会很高兴。他是全世界最强的球员，想到能有他当队友，我就很兴奋也很高兴。」

© 2021 AFP