牙买加联盟或红绿灯？看德国新政府如何「配色」

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（法新社柏林26日电） 德国大选今天投票，各界充斥描述选后各种可能色彩联盟昵称，像是红绿灯联盟、牙买加联盟等联合政府组合。

选前最后一次民调显示，中间偏左的社会民主党（SPD）以约25%支持率，领先总理梅克尔（Angela Merkel）的基督教民主党/基督教社会党联盟（CDU-CSU）的22%。

但在德国，政党要单独执政，必须取得超过50%的支持率。因此，无论哪一党获胜将需要至少一党，或者两党的支持，组成联合政府。

在社民党和基民/基社联盟得票率料接近下，双方可能各自和其他小党磋商组成联合政府。

以下是法新社整理的几种联合政府组合。

●红绿灯联盟

德国选后可能出现社民党（红）主导的「红绿灯」联盟，邀请支持率约17%的绿党（Greens，绿），以及支持率11%的自由民主党（FDP，黄）。

红绿灯联盟的昵称来自这些政党的代表色：红色、绿色和黄色。

但自民党在年轻有魅力的党魁林德纳（Christian Lindner）领导下茁壮，和左派政党并非天作之合。

林德纳曾强调自民党有两条红线：一是不增税，二是德国宪法尊崇的债务减速机制（debt brake）。对社民党和绿党来说，这两条政策红线恐怕难以接受。

●红绿红联盟

社民党（红）也可能选择绿党（绿）和支持率约6%的强硬左派党（Die Linke，红），组成所谓的红绿红联盟。

社民党总理候选人萧兹（Olaf Scholz）面临排除和左派党合作的压力，左派党出身于前东德共产党，该党的若干政见引发争议，其中包括反对北大西洋公约组织（NATO）。

萧兹虽曾表示无意要德国退出北约，但他未完全排除和左派党合作的可能性。

●牙买加国旗联盟

由基民/基社联盟（黑）组成联盟比较能为自民党（黄）接受，不过这两党几乎肯定需要第三方政党的支持，才能组成联合政府。

最明显的选项是绿党，如此一来将组成所谓的「牙买加」联盟，也就是牙买加国旗的颜色黄金色、绿色和黑色。

但另一方面，德国2017年大选后，这三党磋谈合组联合政府时，自民党却因为在移民和能源政策上有歧见，而戏剧性退出牙买加联盟。

●又见大联盟

德国前两届政府都是由保守派的基民/基社联盟和社民党组成所谓的大联盟政府（德文Groko），因为这两党一直都是德国前两大政党。

不过，这次的最大党可能是社民党，可能会出现另一种大联盟政府。

然而，萧兹之前已排除这个选项，他最近接受电视台专访时，提到他的「整体目标」是「让基民/基社联盟有机会在野休息当反对党」。

●肯亚国旗或德国国旗联盟

由社民党（红）、基民/基社联盟（黑）和绿党（绿）组成的联合政府也是一项可能性，昵称肯亚联盟，得名肯亚的国旗颜色：黑、红和绿。

社民党（红）也可能寻求和基民/基社联盟（黑）与自民党（黄）合作，组成黑、红和黄金色，和德国国旗一样的颜色联盟。

●外卡联盟

倘若社民党和绿党表现双双略优于预期，两党有可能单独组成执政联盟。

但若有一党不愿意，也可能出现少数政府。无论如何，组成联合政府可能会旷日费时，可能会出现长达数周的时间在讨价还价、眉来眼去，甚至背后搞鬼。

© 2021 AFP