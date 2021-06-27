牙买加跳远之王盖尔 取得东京奥运资格

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（法新社牙买加首都金斯敦26日电） 世界跳远冠军盖尔（Tajay Gayle）今天在牙买加奥运选拔赛后来居上夺下胜利，取得东京奥运参赛资格。

24岁的盖尔拿过2019年世界锦标赛金牌。今天他与就读美国田纳西大学（University of Tennessee）的好手麦克劳（Carey McLeod）对决后惊险胜出。

麦克劳在前两轮领先，随后盖尔跳出8米23的成绩，胜过麦克劳的8米14。

另一方面，女子组百米短跑冠军佛瑞塞-普莱斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）和男子组冠军崔西（Tyquendo Tracey），都取得明天200公尺短跑决赛资格，有机会拿下双料冠军。

佛瑞塞-普莱斯只曾在2012年拿过全国双料冠军。今天她跑出22秒40晋级决赛，仅次于同组对手杰克森（Shericka Jackson）的22秒28。

2019年拿过双料冠军的汤普森-赫拉（Elaine Thompson-Herah）则以22秒90位居小组之首晋级。

她们将在决赛中，对上世界U20田径锦标赛100、200米双料金牌得主威廉斯（Briana Williams）。

男子组200公尺部分，崔西在资格赛中以20秒38跑出个人最佳成绩，虽不敌佛特（Julian Forte）的本季最佳成绩20秒22与布雷克（Yohan Blake）的20秒29，但崔西仍试图在决赛拿下生涯首次双冠。

© 2021 AFP