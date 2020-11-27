牛津新冠疫苗数据惹议 药厂要加做试验

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（法新社伦敦26日电） 英国药厂阿斯特捷利康今天表示，他们与牛津大学合作研发的新冠疫苗有必要再做进一步研究，不过加做试验无碍欧洲药品管理局的审核。牛津疫苗日前发布第3期临床试验结果，但数据引发外界对其保护力的质疑。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）与牛津大学23日宣布，他们正寻求药品监管机构批准疫苗紧急使用与上市；研究人员当天宣布，这款疫苗对新冠病毒具有70%的保护力。

但牛津疫苗公布的试验过程有两种。第一种是先施打半剂，等至少一个月后再给一剂完整疫苗，此时效力达90%；第二种则是两剂都是完整剂量，也是相隔一个月接种，但这种方式效力仅62%，研发人员合并结果，认为疫苗平均效力为70%。

但牛津疫苗的数据却不及早先美国莫德纳（Moderna）药厂以及美国辉瑞（Pfizer）和德国生技公司BioNTec共同研制疫苗，后两款疫苗的保护力都在9成以上。

阿斯特捷利康与牛津的研究人员，都对为何减半剂量的防护力高于完整剂量感到不解；此外，美国的专家也发现，保护力较佳的半剂组是试验期间发生误算的意外结果，且没有对55岁以上受试者试验。

牛津团队负责人波拉德（Andrew Pollard）本周声称，进一步试验证据得等下个月才能取得，但初步结果仍算丰硕。

阿斯特捷利康执行长索利欧（Pascal Soriot）接受彭博新闻（Bloomberg News）访问时说，目前确定疫苗确实有不错效果，「因此我们有必要再加做额外的试验」。

© 2020 AFP