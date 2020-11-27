牛津疫苗数据问题多 英国仍指示评估使用授权

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（法新社伦敦26日电） 英国政府今天表示，他们已要求国内独立的药品监管机构「药品及保健产品管理局」（MHRA），评估英国药厂阿斯特捷利康与牛津大学合作研制的新冠疫苗的紧急授权，并盼年底前能获准正式上市。

自新冠病毒疫情今年初从中国爆发以来，全球已有140多万人死于新冠病毒，目前美国莫德纳（Moderna）药厂、美国辉瑞（Pfizer）与德国生技公司BioNTec联合团队，以及阿斯特捷利康（AstraZeneca）与牛津团队，都在向药品监管机构申请，盼最快12月就能核准上市。

阿斯特捷利康的疫苗已完成申请前所需做的第3期临床试验，但根据英国的规定，政府仍需取得国内独立的药品监管机构「药品及保健产品管理局」批准。

英国卫生大臣汉考克（Matt Hancock）说：「我们已正式洽询MHRA评估牛津疫苗，以了解疫苗试验所得的数据并判断是否已达严格的安全标准。」

阿斯特捷利康（AstraZeneca）与牛津大学23日宣布，这款疫苗对新冠病毒具有70%的保护力。

但牛津疫苗公布的试验过程有两种。第一种是先施打半剂，等至少一个月后再给一剂完整疫苗，此时效力达90%；第二种则是两剂都是完整剂量，也是相隔一个月接种，但这种方式效力仅62%，研发人员合并结果，认为疫苗平均效力为70%。

阿斯特捷利康与牛津的研究人员，都对为何减半剂量的防护力高于完整剂量感到不解；此外，美国的专家也发现，保护力较佳的半剂组是试验期间发生误算的意外结果，且没有对55岁以上受试者试验。

牛津团队负责人波拉德（Andrew Pollard）本周声称，进一步试验证据得等下个月才能取得，但初步结果仍算丰硕。

阿斯特捷利康执行长索利欧（Pascal Soriot）接受彭博新闻（Bloomberg News）访问时说，目前确定疫苗确实有不错效果，「因此我们有必要再加做额外的试验」。

© 2020 AFP