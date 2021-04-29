物价仅暂时上涨 联准会主席矢言持续刺激经济

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（法新社华盛顿28日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）今天指出，暂时性物价上涨，不会让联准会撤回在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间倾注在美国经济上的刺激措施。

制定政策的联邦公开市场委员会（FOMC）结束2天会议后，鲍尔表示，虽然美国这个世界最大经济体正自去年危机的深渊迈向正轨，但距离复苏仍远，现在就谈减缓刺激措施还嫌过早。

他强调联准会维持基准借贷利率接近零的承诺，这项政策在疫情危机起始即实施迄今。此外，他也承诺联准会将维持大规模购债计画，直至就业回升和通货膨胀率超过2%「达一段时间」。

针对决策者可能让通膨失控的质疑，鲍尔反驳：「我们清楚自己的工作。我们会做该做的事。」

在记者会中，他再次承认，随着商业活动增长，通膨率未来几个月还会攀升，但强调推升通膨的主要因素会消失。

鲍尔回覆法新社记者提问时说：「经济重新启动下的一次性物价上涨，与通膨年增率持续攀升不同，也不太可能导致通膨年增率持续走高。」

在疫情爆发最初几个月，当局为了遏阻病毒扩散而实施封锁，物价因需求受创而急遽下滑。最近几周，因旅客和通勤群众重返道路和机场，汽油等货品和服务价格持续上涨。

不过，鲍尔表示，近期物价上涨，包括3月消费者物价年增2.6%，主要是相对去年物价下跌后的反弹所致，这种情形短期内就会消除。

他也坦承，构成通膨压力因素之一的供应瓶颈如何解决，「比较难以预测」。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP