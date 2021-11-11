物价飙升 拜登称打击通膨为要务

（法新社华盛顿10日电） 美国最新数据显示，上月通货膨胀来到30年高点，恐对拜登（Joe Biden）的总统任期和经济复苏带来持续威胁。拜登今天强调，打击通膨是政府「优先要务」。

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美国劳工部10日公布10月消费者物价指数（CPI）增幅，不但超过经济学家预估，也出乎白宫预测之外，适逢拜登前往巴尔的摩宣传他的1.2兆美元基础建设计画之际，他强调这项基建计画可以扭转情势。 拜登在CPI数据公布后表示：「通膨侵蚀美国民众的购买力，扭转这个趋势成为我的首要之务。」 「我今天将前往巴尔的摩，强调我的基础建设计画将有助于降低价格，减少瓶颈，并且让商品更容易取得，而且不贵。」

近年来美国通膨变动不大，而在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗施打后，商业开始恢复运转下，通膨又猛烈卷土重来。

在满手现金消费者的畅旺需求下，物价面临压力，加上美国劳工短缺，以及全球供应链混乱，造成半导体等重要零组件交货减速，让情况雪上加霜。

拜登虽强调物价上涨只是暂时性，却让对手逮到强力的理由反对他推动的基础建设计画。拜登的民调低迷，仍力推基础建设计画，已把总统职位赌上。 联邦众议院能源暨商业委员会（House Energy and Commerce Committee）好几位共和党籍议员发推文表示：「砸下逾兆美元在民主党的税赋和支出计画，只会让美国目前面临的危机恶化。」

美国国会上周终于通过基础建设法，拜登取得了胜利，但他的「重建更好世界」（Build Back Better World, B3W），打算在未来10年投资1.85兆美元，强化美国社会安全网的计画，仍未获得党内一致支持。

反对「重建更好世界」支出计画的联邦参议员曼钦（Joe Manchin）在CPI公布后发推文表示：「大家一致认为，创纪录的通膨对美国人民带来的威胁不是『暂时性』，而是日益恶化。」

美国10月CPI和去年同期相比攀升6.2%，创下1990年11月以来最大年增幅，贝伦堡资本市场（Berenberg Capital Markets ）的李威（ Mickey Levy ）表示，物价压力已扩大」，很多商品和服务的价格都上扬。 劳工部表示，10月CPI和9月相比增幅0.9%，月增幅是前一个月的两倍以上，同时也高于经济学家的预测。 10月CPI增幅多来自能源价格，其中汽油价格上月就飙涨6.1%，燃油价格则大幅上扬12.3%。

上月杂货价格也上扬，家庭食物价格上扬1%，餐厅等外食价格上扬0.8%。

2021全年二手车市场不正常的涨势，推升整体的通膨。二手车价格在8和9月一度下滑后，10月再度上扬，涨幅2.5%。

根据CPI报告，在全国性房市供不应求下，租金在内的居住成本增加0.5%。 食品和能源价格具波动性，但10月即使扣除这两个波动性较大项目后的核心CPI增幅仍为0.6%，高于9月的0.2%。 潘西恩宏观经济谘询公司（Pantheon Macroeconomics）经济学家谢波德森（Ian Shepherdson）发推文表示：「我不想说，但10月核心CPI只是前菜，未来几个月将有好戏可看。」 物价急速攀升也让美国联邦准备理事会（Fed）陷入困境，联准会已宣布将缩减疫情期间祭出的购债计画，升息则将再等一等。

牛津经济公司（Oxford Economics）经济学家波斯扬齐克（Kathy Bostjancic）警告，通膨很可能维持高点至2022年初，「恐导致联准会升息时间比我们预期的2022年12月提早」。

© 2021 AFP