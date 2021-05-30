特斯拉危险驾驶影片疯传：不用开车我干脆来开趴

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（法新社纽约29日电） 这个短片显示，3名年轻人在座位上跳舞，周围满是啤酒罐，仪表板显示车辆正以105公里的时速在公路上奔驰。

驾驶座上却空无一人。

这段影片已有近200万人按赞，被分享10万5000次，而这只是社群媒体上许许多多类似的影片之一而已。

这种行为完全违法，更无视特斯拉的指示。官网指出，特斯拉的辅助驾驶系统「系提供给注意力集中的驾驶人，双手须放在方向盘上并准备随时接手」。

特斯拉的「自动辅助驾驶」系统能让车辆符合周围速限并协助在标线清楚的车道内驾驶，特斯拉也提供所谓的「全自动辅助驾驶」（FSD）。

这个系统能协助停车，让车辆驶出狭窄的车位，并导引车辆进出交流道。

若驾驶座的安全带未系上，或驾驶人的双手未放在方向盘上，特斯拉会警示驾驶人并取消自动驾驶系统。

然而这些保护机制证实对蓄意滥用车辆的驾驶人完全无效。「消费者报导」（Consumer Reports）杂志公布的影片显示，1名对此机制持疑的测试者，轻松地让特斯拉汽车在方向盘后无人的情况下接手驾驶。

自称Dirty Tesla的网红在自己的YouTube频道上说：「白痴终究是白痴，他们会想办法骗过系统，错不在特斯拉，他们能再加上一大堆机制，但还是会被破解。」他的频道有5万5000人订阅。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP