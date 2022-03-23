特斯拉德国制造 柏林厂开幕马斯克又秀「舞技」

（法新社柏林22日电） 一甩2年来繁文缛节导致延迟开幕的阴霾，特斯拉（Tesla）执行长马斯克今天在德国柏林近郊的电动车「超级工厂」开幕典礼小秀舞技，开心看着车主开走首批欧洲制造的Model Y。

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马斯克（Elon Musk）出席剪彩仪式，与工作人员一起鼓掌向头30名欧洲制特斯拉（Tesla）车主道贺。仪式结束后，马斯克以德文在推特发文说：「Danke Deutschland!（谢谢德国）。」 法新社与CNBC报导，这位美国亿万富翁甚至开心到在交车仪式上小秀舞技，让人不禁想起他2020年也曾在上海新厂开幕典礼秀了一段稍嫌蹩脚的舞艺，造成网路不小轰动。 这座厂房的开幕为2年来繁杂的审核与建造过程画下句点，特斯拉在此期间连连遇上行政与法律障碍，其中包括当地人抱怨影响环境。

特斯拉终于正式取得地区当局批准后，这座位于布兰登堡邦（Brandenburg）格林海德（Gruenheide）的「超级工厂」（gigafactory）本月稍早展开生产。这是特斯拉在欧洲第1个生产基地，地方官员希望有助此地奠定电动车生产中枢地位。 总公司位于美国加州的特斯拉计划在这座工厂聘用约1万2000名员工，每年生产约50万辆Model Y休旅车。

马斯克今天在开幕典礼上表示：「我们非常有信心，世界会转型为结合太阳能、风力、电池储能与电动车的永续能源未来。」

© 2022 AFP