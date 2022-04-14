特斯拉种族歧视案 法官减少对前非裔员工赔偿金

（法新社华盛顿13日电） 美国电动车大厂特斯拉因漠视前非裔员工长期处于种族歧视的工作环境，原本被判支付1.37亿美元（约新台币38亿元）损害赔偿，一名法官今天将赔偿金砍到1500万美元，但维持原判。

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美国联邦地区法院法官奥里克（William Orrick）根据最高法院对宪法所规定损害赔偿限制的诠释，在判决书中指出，「证据的分量充分支持陪审团对责任的认定」，但赔偿金额「过高」。

去年10月，美国加州联邦法院判决特斯拉须支付前非裔员工狄亚士（Owen Diaz）1.37亿美元赔偿，因特斯拉对狄亚士长期处在种族歧视的工作环境中视若无睹，。

奥里克对特斯拉声请复审予以驳回，并表示，「特斯拉漠视狄亚士的投诉显而易见」。

他说，呈交给陪审团的证据「令人不安」。

判决书中写道：「陪审团听到的是，特斯拉车厂充斥种族歧视。狄亚士经常面临种族歧视的话语羞辱，包括N开头的字眼和其他脏话。」

「他的主管和特斯拉比较全面的管理结构少有乃至根本没有处置作为，主管甚至加入霸凌，还一度过分到威胁狄亚士，并在他的工作台附近亮出种族歧视的图画。」

© 2022 AFP