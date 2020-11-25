特斯拉股价市值飙涨 逾5000亿美元

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（法新社纽约24日电） 美国电动车大厂特斯拉即将加入标准普尔500指数，公司市值今天飙涨到超过5000亿美元。

特斯拉（Tesla）的股价收盘上涨6.4%，相当于在24小时内增加近320亿美元。

这使得特斯拉的市值估计在5260亿美元，自今年初以来暴涨超过560%，并意味着拥有特斯拉18%所有权的创办人马斯克（Elon Musk），今年内就赚进1000亿美元。

近几周，特斯拉的股价也因民主党籍的拜登在总统大选中胜出而上涨，拜登曾承诺要促进美国电动车发展，投资人因此看好特斯拉的前景。

此外，标普道琼指数公司（S&P Dow Jones Indices）上周宣布特斯拉将于12月21日正式加入标准普尔500指数（S&P 500），也带动特斯拉股价上扬。

投资研究公司CFRA分析师尼尔森（Garrett Nelson ）今天在评论中表示，特斯拉市值飙升，意味这家企业可以比竞争对手以更优惠的条件借贷或筹资，而「在企业持续建造新厂、实现10年内增加汽车年销量为40倍的目标之际，这一点很重要」。

特斯拉今年的汽车销量为50万辆，目标是在2030年增为2000万辆。

特斯拉的产量比传统制造商少，但显然备受市场青睐；美国通用汽车公司（General Motors）及福特汽车（Ford）在股市交易上的价值分别只有665亿美元和375 亿美元。

马斯克今天说，他规划在德国柏林附近的特斯拉电动车厂打造全球最大电池工厂。

© 2020 AFP