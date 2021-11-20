特斯拉APP出包 马斯克称状况已排除

（法新社华盛顿20日电） 电动车大厂特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）19日晚间表示，特斯拉先前因为伺服器问题使得APP出包，导致全球许多车主一度无法连结汽车，状况目前已经排除。

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法新社报导，许多特斯拉车主在推特发文表示，无法使用手机上的APP发动汽车，必须改用卡片钥匙，前提是很幸运刚好有带在身上。

一名南韩车主称，他试图使用iPhone手机上的APP连线特斯拉 Model 3，却出现伺服器错误的讯息。

马斯克直接回覆这名车主表示，「功能目前应该已经恢复正常，看来我们无意间增加了网路流量的累赘」。

他说，「对此致歉。我们将采取措施，确保这不再发生」。

不过，特斯拉车主已经在网路张贴许多抱怨文。一名车主推文说：「我被困在离家一小时车程外的地方，因为我通常都用手机来发动汽车。」

另一人抱怨说，「数千名特斯拉车主被锁在车外，因为特斯拉的伺服器2个多小时前挂掉了」。「我是其中之一。他们说买电动车是在拯救地球，我当初没想到结果是要走路。」

根据推文发出的地点来看，这项问题似乎发生在世界多地，包括美国、加拿大、丹麦和德国。

© 2021 AFP