特种部队涉滥杀无辜 澳洲军方开除13人

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（法新社雪梨27日电） 在检察官认定澳洲军人在阿富汗的行为可能涉及战争罪的一项报告出炉后，澳洲军方今天开除13名现役士兵。

澳洲陆军总司令柏尔（Rick Burr）表示，相关人员已经收到「行政裁定通知」，除非他们上诉成功，否则将在两周内被革职。

一项为期多年的调查，其结果在上周出炉，报告中指出澳洲精锐特种部队在阿富汗「非法杀害」39名平民和俘虏，其中包括要菜鸟士兵草率处决被害者，以达成军旅生涯「首杀」（first kill）纪录的行为。

涉案的另外19名现役和退役士兵可能遭到起诉。调查报告并且建议赔偿受害者家属，并要求军方进行一系列改革。

柏尔表示，军方希望将那些该为不法行为负起责任的人绳之以法，但现在必须尊重正当程序。

他说：「我们都致力于从调查中汲取教训，并藉此成为更强大、更有能力、更有效率的军队。」

「每个案件和个别的情况，都将依具体情况来考量。」

在2001年9月11日的（恐怖）攻击后，有超过2万6000名澳洲军人被派往阿富汗，与美国和盟军一起作战，对抗塔利班（Taliban）、盖达组织（Al-Qaeda）和其他伊斯兰激进组织。

澳洲作战部队2013年底正式离开阿富汗，但在那之后，一连串有关精锐特种部队残酷暴行陆续涌现。（译者：李晋纬/核稿：严思祺）

© 2020 AFP