特赦组织吁勿让北京冬奥成中国体育洗白机会

（法新社伦敦19日电） 国际特赦组织（Amnesty International）今天警告，国际社会绝对不能允许中国将北京冬奥当成「体育洗白机会」，且必须避免「共谋进行政治宣传活动」。

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国际特赦组织担忧，中国会利用即将登场的北京冬季奥运会，转移各界对北京当局涉嫌侵犯维吾尔穆斯林和香港民众人权的注意力。

国际特赦组织并认为，中国现在的情况比北京2008年举办夏季奥运会时更糟。

特赦组织的中国问题研究员阿卡德（Alkan Akad）表示：「绝不能让北京冬奥成为中国当局体育洗白（sportswashing）的机会，国际社会绝不能共谋进行政治宣传活动。」

「世界必须记取2008年北京奥运的教训，当时中国政府承诺改善人权，却从未实现。」

「在2022北京冬奥实施的严格限制下，国际奥林匹克委员会（IOC）必须更努力履行承诺，保护运动员发表意见的权利─最重要的是确保（国际奥会）不会共谋采取任何侵犯运动员权利的行径。」

美国基于中国人权问题，已宣布将不派官员参加2月4日登场的北京冬奥，澳洲、加拿大和英国也跟进外交抵制。不过，这些国家的运动员仍将出赛。

特赦组织英国执行长戴希穆克（Sacha Deshmukh）表示，英国上个月宣布外交抵制北京冬奥之举，必须是对中国加大施压的开始，而非终点。

戴希穆克说：「中国希望藉体育洗白，尽一切努力来对抗这一举动至关重要。」

特赦组织并批评国际奥会对中国网球女将彭帅事件的处理方式。

自从彭帅在社群媒体上声称遭前中国副总理张高丽性侵，并从公众视线消失后，她的人身安全备受各界关切。

国际奥会受到各界施压后，发挥影响力针对彭帅事件与中国当局交涉，国际奥会后与彭帅进行视讯通话，并指出这表明彭帅安全无恙。

然而，阿卡德表示，国际奥会「没有证实她（彭帅）的言论自由、行动自由和隐私权是否受到任何限制」。

© 2022 AFP