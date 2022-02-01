特赦组织：以色列对巴勒斯坦人实施种族隔离政策

（法新社耶路撒冷1日电） 国际特赦组织（Amnesty International）今天加入其他人权组织行列，将以色列标记为构成「种族隔离」的国家，并指这一犹太国家视「巴勒斯坦人为较低等的种族群体」。

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国际特赦组织秘书长卡拉马尔德（Agnes Callamard）说：「以色列在其掌控的所有领土上，实施残酷的隔离、掠夺和排除政策，显然形同于种族隔离。」

「无论他们住在加萨走廊（Gaza）、东耶路撒冷（East Jerusalem）和约旦河西岸（West Bank）的其他地方，或以色列当地，巴勒斯坦人被视为较低等的种族群体，权利遭系统性地剥夺。」

以色列外交部长拉皮德（Yair Lapid）强力驳斥特赦组织说法，称之为「与现实脱节」，并指控「特赦组织引述的是恐怖主义组织散播的谎言」。

一年前，以色列人权团体贝塞林（B'Tselem）即断言，以色列政策的目的是为「从约旦河（Jordan River）到地中海（实行）犹太人至上」，已符合「种族隔离」定义。

总部位于美国纽约的人权观察（Human Rights Watch）去年4月成为首个公开指控以色列实施种族隔离的重要国际人权组织。

特赦组织的报告建立在前述主张上，即以色列所实施的种族隔离存在于被占领的巴勒斯坦领土和以色列境内。以色列的阿拉伯裔公民人口占20%以上。

特赦组织强调，并不是将以色列对待巴勒斯坦人的方式，与南非种族隔离时代的情况相比拟，但表示，以色列的行径和政策符合国际法规范的种族隔离罪行标准。

以色列外交部要求特赦组织「撤回」报告。拉皮德说：「特赦组织曾是个受众人尊敬的组织。今天，情况恰好相反。」

© 2022 AFP