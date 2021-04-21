特赦组织：2020中东4国执行死刑最多

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（法新社巴黎21日电） 国际特赦组织今天公布2020 年死刑报告指出，尽管2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情导致全球处死人犯数量减少，但以伊朗为首的中东4国依旧执行「令人不寒而栗」的处决。

总部设于伦敦的国际特赦组织（Amnesty International）今天表示，2020年全球18个国家共采取483次处决行动，创10年来最低纪录，和2019年657次相比，减少幅度为26%。

国际特赦组织这项报告未包括中国。

国际特赦组织表示，中国依旧是全球执行死刑数量最多的国家，每年有数千人被处死，但确实数字被列为国家机密。

国际特赦组织说：「2020年全球执行死刑次数进一步下滑，COVID-19疫情虽导致处决次数和死刑判决案件减少，但也凸显死刑本身的残酷。」

在死刑报告中，排除中国后，伊朗、埃及、伊拉克和沙乌地阿拉伯等中东4国占全球处决次数88%。

国际特赦组织中东和北非地区主管莫拉叶夫（Heba Morayef）表示：「整个2020年，尽管多数国家专注于保护人民以防感染致命病毒，中东和北非国家的表现是残忍而令人不寒而栗地坚持执行处决计画。」

报告指出，伊朗依旧罔顾国际公约，对3名犯罪时未满18岁者予以处决。

© 2021 AFP